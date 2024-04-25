Терапевт Кондрахин назвал причины нежелательности лечения ОРВИ антибиотиками

Минздравом России разработан и утвержден новый стандарт медпомощи взрослым при ОРВИ, который подразумевает при заболевании посещение более широкого ряда специалистов и исключение приема антибиотиков. По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, общая методика лечения ОРВИ и гриппа предполагает устранение патогенетического механизма. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что при ОРВИ лечат лишь симптомы, специфического лечения, как для гриппа, в данном случае нет.

По мнению медика, нововведения не предполагают кардинального изменения принципа лечения, а всего лишь расширяют возможности пациента избежать последствий и способствуют быстрому выздоровлению.

Он отметил, что возможность пройти дополнительные медобследования ввели, поскольку ряд заболеваний протекает весьма тяжело.