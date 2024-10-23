Терапевт Кондрахин назвал причины потери эффективности лечения антибиотиками

Ученые предупредили о стремительном сокращении эффективности антибиотиков на фоне повсеместного применения данных лекарственных препаратов. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, почему так происходит и при каких заболеваниях нельзя пить антибиотики. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, антибиотик используют против живых организмов, в связи с чем его можно применять, когда имеется заболевание, вызванное микроорганизмами и бактериями, однако при вирусных инфекциях антибиотики принимать бесполезно и даже опасно. В последнем случае организм приобретает определенную устойчивость — антибиотикорезистентность.

Медик добавил, что у микроорганизмов, обитающих в кишечнике, и у патогенной флоры, имеющейся в организме человека в незначительном объеме, развивается резистентность к антибиотикам. Так, если человек бездумно принимает антибиотики, препарат не подействует, когда будет действительно необходим для лечения.

По его мнению, пить антибиотики необходимо по назначению врача при госпитализации, а также если принимать антибиотики в неправильной дозировке, они тоже могут перестать работать.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус пояснил опасность антибиотиков.