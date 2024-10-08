Терапевт Кондрахин назвал заболевания, при которых нельзя заниматься альпинизмом

Альпинисты являются весьма крепкие ребята, поскольку в горах обостряются любые заболевания, даже простуда. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что, кроме трагической случайности может сгубить альпинистов. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, заниматься альпинизмом нельзя всем, у кого имеется любое заболевание. Так, в горах разреженный воздух, у человека должна быть потрясающая физическая выносливость. Особенно нельзя заниматься альпинизмом людям с больной сердечно-сосудистой системой, заболеваниями ЦНС, легких.

Медик добавил, что летальные исходы при восхождении на вершины нередко связаны с сильными перепадами давления в горах и с огромной физической нагрузкой. При восхождении на гору прежде всего поражаются сердечно-сосудистая и дыхательная системы.

Ранее сообщалось, что пятеро альпинистов из РФ погибли в Непале при восхождении на гору.