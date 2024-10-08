Mash: пять альпинистов из РФ погибли в Непале при восхождении на гору

Пять россиян погибли при восхождении на гору в Гималаях без использования кислорода, сообщил Mash.

Россияне шли в одной связке. На высоте 8167 м сорвался вниз один из туристов. Он потянул за собой остальных соотечественников. Экспедиция длилась несколько дней. На высоте 7420 м четыре человека решили отдохнуть. Они обустроили лагерь. Ночью к ним пришли еще двое человек. 6 октября шесть человек продолжили путь. Один турист вскоре вернулся из-за плохого самочувствия.

«Остальные шли на вершину Дхаулагири дальше. Через некоторое время связь с ними пропала. Сегодня утром спасатели облетели гору на вертолете и нашли единственного выжившего. Остальные сорвались в пропасть», — сообщил Mash.

На место происшествия прибыли спасатели. На данный момент поднять тела погибших россиян не получилось. Для посадки вертолета нет места. Спасатели намерены спускаться на лебедке. Туристы предварительно прослушали инструктаж опытных инструкторов и прошли медосмотр.

«Перед началом пути у всех проверили состояние здоровья — показатели были в норме. За это каждый участник группы заплатил от $2 до $2,8 тыс.», — отметил Mash.

Единственный выживший из группы Валера рассказал, что принял решение вернуться в лагерь в последнюю минуту из-за плохого самочувствия. Оказавшись внизу, он сразу связался с супругой. У всех погибших остались дети и жены.

Ранее сообщалось, что на видео попал момент гибели российской туристки, которая оступилась и упала в подземный переход в Тбилиси.