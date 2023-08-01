Терапевт Кондрахин перечислил обязательные для детей прививки

В Минздраве России сообщили о высоком охвате детей профилактическими прививками. Врач-терапевт Андрей Кондрахин назвал прививки, которые являются для детей обязательными. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, в России имеется национальный календарь прививок, где указаны обязательные для ребенка вакцинации.

Медик добавил, что наиболее известной прививкой является БЦЖ, которая является защитой от туберкулеза. Кроме того, обязательна для детей вакцинация от дифтерии и коклюша, дополнительно следует сделать прививку от ветрянки и краснухи.

Он подчеркнул, что предложенные Министерством здравоохранения РФ вакцины для детей являются клинически обоснованными.