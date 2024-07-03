Терапевт Кондрахин перечислил опасности от использования кондиционера

У многих людей в жаркую погоду работают кондиционеры как дома, так и в офисе. Они становятся спасением от высоких температур и позволяют охладиться. Тем не менее в ряде случаев использование кондиционера может привести к заболеваниям. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, почему так происходит и как охладиться без опасности для здоровья. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в такую жару при постоянном использовании кондиционера можно заработать простудные заболевания и даже пневмонию, так как, когда холодный воздух окутывает человека, он его вдыхает, и для организма это становится большой задачей. Таким образом, воздух должен регулярно согреваться, в результате человек, не замечая, начинает замерзать

Медик добавил, что создаваемая кондиционером разница температур в помещении и за его пределами приводит к тому, что изнывающему от жары будет хорошо в холоде, а его внутренним органам — плохо. В итоге иммунитет начнет снижаться, и человек заболеет.

По его мнению, опасность кондиционера не только в перепаде температур, они содержит сетку, фильтрующую пыль, что также может послужить источником болезней для человека.