Терапевт Кондрахин перечислил помогающие пережить жару правила
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В ближайшие выходные в Московском регионе прогнозируется жара до +34°С, однако многие такие высокие температуры переносят тяжело. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, каким образом пережить зной. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, в аномальную жару общее состояние человека реально находится под угрозой, поскольку происходит перегрев организма.
Медик назвал три простых правила, помогающие чувствовать себя лучше во время аномальной жары: следует меньше двигаться и временно не заниматься спортом, не находиться на открытом солнце, пить воду комнатной температуры.