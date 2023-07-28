Терапевт Кондрахин перечислил сигналы о болезнях при трещинах на языке
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По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, язык является мышечным органом, который имеет риск потрескаться из-за воспалительных процессов, повреждения слизистой оболочки, ожогов, от дефицита отдельных микроэлементов, прежде всего витамина B12. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он добавил, что также причиной появления трещин на языке может стать употребление лекарств и антибиотиков.
По мнению медика, это может свидетельствовать о наличии желудочно-кишечных заболеваний, а также наличия инфекции, обезвоживании.
Он рекомендует отказаться от чрезмерного употребления соленой, перченой пищи, а также от пряностей, алкогольных напитков и курения.