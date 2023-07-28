Терапевт Кондрахин перечислил сигналы о болезнях при трещинах на языке

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, язык является мышечным органом, который имеет риск потрескаться из-за воспалительных процессов, повреждения слизистой оболочки, ожогов, от дефицита отдельных микроэлементов, прежде всего витамина B12. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что также причиной появления трещин на языке может стать употребление лекарств и антибиотиков.

По мнению медика, это может свидетельствовать о наличии желудочно-кишечных заболеваний, а также наличия инфекции, обезвоживании.

Он рекомендует отказаться от чрезмерного употребления соленой, перченой пищи, а также от пряностей, алкогольных напитков и курения.