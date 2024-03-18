Терапевт Кондрахин перечислил способы правильного выбора тонометр

Спрос на тонометры в нашей стране в прошлом году увеличился почти на треть. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, как правильно выбрать прибор для измерения давления и определить, что он показывает достоверные данные. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, удобным вариантом является тонометр, который накладывается на предплечье, при этом его не стоит использовать после 40 лет, поскольку риск неверных показаний возрастает.

Медик добавил, что стоит также помнить о том, что у тонометров имеется до 5% ошибки. При этом в большинстве случаев прибор показывает неверные данные из-за неправильно наложенной манжеты.

По его мнению, при выборе тонометра важно также обращать внимание на дополнительные функции, необходимые каждому конкретному человеку, а также на цену прибора. При этом в целом все тонометры одинаковые.