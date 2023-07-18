Терапевт Кондрахин пояснил, какой вирус может скрываться под неизвестной болезнью в Египте и его опасность

Роспотребнадзором усилен контроль за авиарейсами из Египта на фоне случаев неизвестного заболевания, симптомы которого аналогичны лихорадке денге. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какой вирус мог спровоцировать данную вспышку. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, если симптомы неизвестного заболевания напоминают лихорадку денге, вероятнее всего, это именно она и есть. У этого вируса довольно длинный инкубационный период.

Он отметил, что характерными симптомами этой болезни являются выделения из дыхательных путей, головная боль, боль в мышцах и суставах, диарея, тошнота и рвота.

Медик пояснил, что заболевание, хотя и способно протекать в тяжелой форме, не имеет высокого числа летальных исходов.