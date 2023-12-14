Терапевт Кондрахин пояснил опасность растираний при температуре

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, при высокой температуре не следует делать растирания, а стоит ставить компрессы. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что при растираниях у человека усиливается озноб, вследствие которого возникает спазм сосудов, а температура внутри тела сохраняется высокой или даже повышается.

По мнению медика, нужно делать компресс из водки, уксуса или холодной воды, прежде всего на икроножные мышцы.