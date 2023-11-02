Терапевт Кондрахин рассказал, какие болезни могут привести к смерти во время беременности
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Индийская актриса доктор Прия умерла от сердечного приступа на восьмом месяце беременности. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, могла ли беременность спровоцировать сердечные нарушения, приведшие к летальному исходу. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, смерть во время беременности может наступить только при условии функциональных нарушений органов у женщины.
Медик добавил, что причинами могут стать следующие сердечно-сосудистые заболевания - пороки развития клапанного аппарата, перенесенные миокардиты, аритмия.
По его мнению, также сердечный приступ может случиться при наличии внутренних кровотечений или анемии, аномалии развития легких, перегрузке легочного ствола или тромбоэмболии.