Терапевт Кондрахин рассказал, какие болезни могут привести к смерти во время беременности

Индийская актриса доктор Прия умерла от сердечного приступа на восьмом месяце беременности. Врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, могла ли беременность спровоцировать сердечные нарушения, приведшие к летальному исходу. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, смерть во время беременности может наступить только при условии функциональных нарушений органов у женщины.

Медик добавил, что причинами могут стать следующие сердечно-сосудистые заболевания - пороки развития клапанного аппарата, перенесенные миокардиты, аритмия.

По его мнению, также сердечный приступ может случиться при наличии внутренних кровотечений или анемии, аномалии развития легких, перегрузке легочного ствола или тромбоэмболии.





