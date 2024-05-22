Терапевт Куприна определила оптимальные для открытия купального сезона условия

По словам врача-терапевта Светланы Куприной, с приходом теплой погоды у многих людей появляется желание поплавать и охладиться, тем не менее не следует забывать о температуре воды. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что безопасно купаться в море, реках, озерах или прудах можно только в специально отведенных для этого местах. В природные водоемы незакаленным людям заходить не следует, если температура воды ниже +18 °С, а температура воздуха - менее +22 °С.

По мнению медика, находиться в воде стоит не более 15 минут взрослым, а детям — не более трех минут, кроме того, детям в возрасте до двух лет стоит избегать подобного купания. Купаться дольше указанного времени можно при температуре воды не ниже +24 °С. Также следует заходить в воду постепенно, поскольку это даст возможность уменьшить риск переохлаждения и возникновения спазма сосудов. Кроме того, простые физические упражнения в воде и подвижные игры также помогут согреться.