Терапевт Квасова пояснила разницу между назначенным лекарством и его аналогом

Многие пациенты задаются вопросом, действительно ли безопасно и эффективно заменять рекомендованные препараты доступными без рецепта аналогами. Врач-терапевт Анастасия Квасова пояснила, в чем разница между этими препаратами. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, нужно понимать, что не все аналоги идентичны по своему действию и составу оригинальным препаратам. Нередко у них разные концентрация, дозировка и вспомогательные вещества, что оказывает влияние на эффективность и безопасность лекарственного препарата. Также реакции на составляющие могут быть разными у каждого человека.

Медик подчеркнула, что безопасность является ключевым аспектом, который необходимо учитывать при рассмотрении замены назначенного препарата аналогом, поскольку люди рискуют столкнуться с побочными эффектами, аллергическими реакциями и прочими последствиями при использовании аналогов.

По ее мнению, немаловажным аспектом также является и эффективность лечения, поскольку врачи подбирают лекарственные препараты в зависимости от конкретных потребностей каждого пациента, учитывая его медицинскую историю, состояние здоровья и иные факторы. Кроме того, в отдельных случаях прием аналога может быть неприемлемым или опасным.