Терапевт Лапа назвала причины роста заболеваемости ковидом

За последнюю неделю в России зафиксирован большой рост заболеваемости коронавирусом, составивший почти 23%, также выросло и количество госпитализаций на 12%. Врач-терапевт Людмила Лапа назвала очевидные причины роста заболеваемости инфекцией. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, это большое количество массовых мероприятий, отсутствие масок и посещение больными людьми рабочих офисов и мест скопления людей.

Медик добавила, что очень высокий риск заразиться вирусом в общественном транспорте.

По ее мнению, важно соблюдать меры предосторожности, тем не менее больше роста заболеваемости ковидом не будет.