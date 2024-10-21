Терапевт Лапа пояснила опасность сна с открытым окном при ОРВИ

По словам врача-терапевта Людмилы Лапа, для здорового человека с крепким иммунитетом сон возле открытого окна не представляет угрозы, поскольку тело от переохлаждения защищает одеяло, а ноздри не дают свежему ночному воздуху застудить дыхательную систему, тем не менее при наличии ОРВИ ситуация иная. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что в случае, если на фоне заложенности носа приходится вдыхать холодный воздух ртом, легко заработать ангину, а при запоздалом лечении еще и пневмонию. Таким образом, в случае с простудой и схожими недугами достаточно проветривать помещение незадолго до сна, чтобы насытить его кислородом. Особое внимание вопросу переохлаждения необходимо уделять при высокой температуре, поскольку в таком случае переохлаждение опасно из-за риска инсультов.

По мнению медика, если же холод все-таки взял верх над телом, следует действовать незамедлительно: быстро принять теплый душ и согреться под одеялом.

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