Терапевт Лапа считает необходимым ограничить потребление молочных продуктов взрослым

По словам врача-терапевта Людмилы Лапа, организм взрослого человека почти не усваивает молоко и молочные продукты. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она уточнила, что данные продукты перестают перерабатываться в организме человека после определенного возраста.

По ее мнению, после 18 лет молоко и творог стоит употреблять в минимальном количестве, поскольку ферментативная активность человеческого организма становится меньше.