Терапевт Лохматов перечислил методы побороть осеннюю хандру

С приходом осеннего сезона многие люди начинают чувствовать себя хуже. Терапевт Дмитрий Лохматов перечислил способы отличить депрессию от простой осенней хандры. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, в медицинской практике отсутствует понятие осенней хандры. В обществе под ним понимается тоска, упадок сил, отсутствие настроения, которые появляются именно с приходом осени.

Медик добавил, что не следует путать такое состояние с настоящей депрессией, поскольку для хандры характерны меньшая степень выраженности и отсутствие нарушения жизнедеятельности.

По его мнению, для избавления от такого состояния следует внести в распорядок дня то, что приносило удовольствие раньше, включить в рацион продукты, богатые витамином D.