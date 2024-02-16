Терапевт Мацкевич назвала способы облегчения состояния при метеозависимости

По словам врача-терапевта Надежды Мацкевич, погодные перемены, включая обильные снегопады и снежные бури, особенно остро ощущают пациенты с сердечно-сосудистыми, хроническими заболеваниями и гипертоники. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что также наблюдается боль в суставах, уменьшение работоспособности и плохое настроение.

По мнению медика, в то же время утверждать, что метеозависимость является заболеванием, нельзя, однако ее проявления могут серьезно нарушить планы человека и сократить качество жизни.

Она отметила, что при наблюдении подобных симптомов следует обратиться к врачу, поскольку при грамотной медикаментозной коррекции можно уменьшить негативные проявления метеозависимости.