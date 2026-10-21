«Трезвый расчет». В России снижаются продажи алкоголя и закрываются алкомаркеты

За год число алкомаркетов в России сократилось на 8%

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В России наблюдается снижение продаж алкогольной продукции. Крупные торговые сети, ранее расширявшие присутствие, начали закрывать магазины. За год количество независимых алкомаркетов уменьшилось почти на 8%. Потребление спиртного в сентябре 2026 года составило 7,47 литра на человека — минимальный показатель с 1996 года. Об этом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы сообщает 74.ru.

Социологические исследования показывают, что люди, родившиеся около 2000 года, употребляют алкоголь в 2–3 раза реже своих родителей и более чем в пять раз реже бабушек и дедушек. По данным ВЦИОМ, доля тех, кто не пьет или сократил потребление, выросла с 48% в декабре 2020 года до 65% в августе 2024 года.

Антиалкогольные кампании, в том числе 1985 года, приводили к локальным результатам, но не останавливали массовое употребление. В 1990-е годы рынок наводнила дешевая алкогольная продукция, а торговля спиртным воспринималась как стабильный источник дохода.

В настоящее время люди все чаще отказываются от алкоголя как способа снятия стресса после рабочего дня, а молодое поколение отдает приоритет здоровью. Это не свидетельствует о полной победе над алкоголизмом, однако отмечается рост числа граждан, выбирающих трезвый образ жизни.

Ранее врач Шуров заявил, что снижение потребления алкоголя в РФ не значит, что пить стали меньше.

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