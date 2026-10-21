«Забрал друга — верни деньги». В ГД предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта

Во вторник, 20 октября, депутаты Госдумы Владислав Даванков, Ярослав Самылин, Ольга Степченко и Амир Хамитов внесли в Госдуму законопроект о новом социальном налоговом вычете для граждан, которые взяли кошку или собаку из приюта.

Как следует из пояснительной записки, инициатива предполагает возможность вернуть часть затрат на содержание животного при наличии подтверждающих документов.

В перечень расходов, которые предлагается учитывать при оформлении вычета, включены покупка кормов, ветеринарных препаратов, средств от паразитов, а также товаров для гигиены и ухода. Помимо этого, планируется учитывать оплату ветеринарных услуг, вакцинации, стерилизации и маркирования животных. Текст законопроекта размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось о том, что депутат из ЯНАО взял кота из приюта под опеку вместе с дочерьми.