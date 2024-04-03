Терапевт Мымрина назвала симптомы гипервитаминоза

По словам врача-терапевта Екатерины Мымриной, понятие гипервитаминоза, то есть переизбытка витаминов, требует внимания, так как, несмотря на важность витаминов для здоровья, их избыток может привести к негативным последствиям. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что наиболее часто симптомы гипервитаминоза вызывают жирорастворимые витамины при длительном употреблении в больших дозах, поскольку они могут накапливаться в организме. Самыми популярными симптомами гипервитаминоза являются головные боли, тошнота, расстройства ЖКТ, аллергия, судороги, повышение артериального давления, проблемы с печенью и почками, изменение состояния кожи и волос.

По мнению медика, гипервитаминоз может возникнуть в силу различных причин, в том числе и из-за самолечения, неконтролируемого приема добавок и избытка витаминов в пище.

Она добавила, что для предотвращения этого необходимо разнообразить питание, не заниматься самолечением, соблюдать рекомендованные дозировки витаминов, изучать метки и проконсультироваться с врачом перед их применением.