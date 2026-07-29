Пенсионерка благодарила свою мучительницу: 68-летняя рязанка отдала ₽1,3 млн за несуществующие долги покойного сына

В Рязанской области полицейские по собственной инициативе раскрыли схему, которая выкачивала деньги из пожилой женщины на протяжении четырех лет. Жертвой оказалась 68-летняя пенсионерка, которая под влиянием мошенницы исправно платила за несуществующие долги своего покойного сына. История всплыла случайно — оперативник услышал о ней от знакомых и заподозрил неладное. Об этом сообщает издание 7info .

Схема оказалась циничной до предела. Женщина, опасаясь, что сын может наделать долгов, в разговорах с приятелями делилась своими страхами. Этой информацией воспользовалась жительница Рязанского района — она через общих знакомых предложила пенсионерке помощь, вошла в доверие и выведала все подробности о жизни ее сына. Затем злоумышленница стала звонить жертве измененным голосом, представляясь сотрудницей госорганизации, и требовать деньги якобы в счет погашения долгов.

Чтобы усыпить бдительность, мошенница намекала, что сумму выплат удалось сократить благодаря хлопотам одной доброжелательницы — разумеется, речь шла о ней самой. Пенсионерка была искренне благодарна своей «помощнице» и продолжала исправно переводить деньги через банкомат. Даже смерть сына не остановила поборы — женщина платила еще несколько лет, пока информация не дошла до полицейских.

Проверка не оставила сомнений: никаких долгов перед госорганами у умершего мужчины не было, судебных решений не существовало. За четыре года обмана пенсионерка лишилась более 1,3 млн рублей — практически всей своей пенсии. Теперь мошенница задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание, которое ей грозит, — до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что московский 75-летний пенсионер отдал мошенникам более ₽20,6 млн.