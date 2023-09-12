Терапевт Пивоварова перечислила способы отличить туберкулез от ОРВИ с затяжным кашлем

По словам врача-терапевта Оксаны Пивоваровой, характерными признаками туберкулеза, помимо затяжного кашля, являются также и чрезмерная потливость ночью и резкая потеря веса. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что также при наличии данного заболевания у человека держится температура тела в районе 37,2-37,5 градусов.

По мнению медика, кашель и повышенная температура при ОРВИ держится, как правило не дольше недели, а при туберкулезе – от нескольких недель до нескольких месяцев.

Она подчеркнула, что при наличии туберкулеза также в мокроте могут быть прожилки крови.