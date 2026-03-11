Терапевт Подщипкова назвала 5 скрытых причин температуры

Повышение температуры тела не всегда связано с простудой. Причиной могут быть стресс, гормональные сбои или перегрев, сообщила в интервью РИА Новости врач-терапевт Татьяна Подщипкова.

«Температура – это защитная реакция организма. Когда иммунитет замечает "врага" (вирус, бактерию, воспаление), он повышает температуру тела, чтобы замедлить размножение микробов. Но не всегда дело в инфекции, причин может быть больше», — пояснила специалист.

Иногда жар проявляется раньше других симптомов гриппа — за 1–2 дня до насморка. Также столбик термометра может ползти вверх из-за перегрева в сауне или на солнце. В этом случае жаропонижающие бесполезны, помогут отдых и прохладный душ.

Стресс и недосып способны вызвать «психогенную» температуру до 37,5 °C. У женщин причины часто кроются в гормональных изменениях: цикл, беременность или климакс.

«Иногда воспаление развивается "тихо": почки, зубы. Боль может быть слабой или отсутствовать, а температура уже есть. Некоторые препараты и вакцинация могут вызывать временное повышение температуры — это нормальная реакция иммунитета. К этой же категории относятся и антидепрессанты», — добавила Татьяна Подщипкова.

Если температура держится неделями без видимой причины, врач может заподозрить аутоиммунные заболевания, хронические инфекции (например, туберкулез) или проблемы с кровью. Эти состояния требуют тщательной диагностики.

Ранее врач Свитич сообщила о том, что отсутствие температуры при гриппе говорит об ослабленном иммунитете.