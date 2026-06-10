Терапевт развеял три главных мифа о простуде от кондиционера

В летний сезон пациенты часто жалуются на простуду после использования кондиционера. Однако, как пояснил 10 июня «Известиям» врач-терапевт и нутрициолог Олег Абакумов (основатель Клиники Олега Абакумова), истинная причина — вирус, попавший в организм ранее. Холодный воздух лишь ослабляет защиту слизистых.

Миф 1: кондиционер вызывает простуду

По словам эксперта, ОРВИ провоцируют только вирусы. При резком перепаде температур (с 35°C жары до 18°C в помещении) сосуды слизистой сужаются на 10–20 минут. Если в этот момент в дыхательных путях уже есть вирус (подхваченный в транспорте или от коллег), ослабленный барьер не успевает его нейтрализовать. «Кондиционер — лишь пусковой крючок, а не первопричина», — подчеркнул Абакумов.

Миф 2: прямой поток холодного воздуха неизбежно ведет к простуде

Врач различает два сценария. Утренняя скованность шеи и спины, резкая боль — чаще признаки миозита (воспаления мышц из-за спазма сосудов). Здесь нужны теплый компресс и противовоспалительные, а не противовирусные. Респираторная инфекция развивается при контрасте температур: опасна холодная струя на разогретое тело. Безопасно, если разница с улицей не более 5–7°C, а поток не направлен на человека.

Миф 3: спать с кондиционером опасно — утром заболеешь

Напротив, люди, спящие в комфортной прохладе, болеют реже. Оптимальная температура в спальне — 22–24°C. При перегреве (выше 25°C) ухудшается сон и снижается активность иммунных клеток. Безопасные условия: температура от 22°C, минимальная скорость вентилятора, поток вверх или в сторону, увлажнение воздуха.

Правила безопасного использования:

Перепад с улицей — не более 5–7 градусов.

Жалюзи направлять вверх или в сторону, избегать прямого обдува.

Чистить фильтры каждые 2–3 недели, раз в год — профессиональная чистка.

Увлажнять воздух (средства: увлажнитель, емкости с водой, солевые растворы для носа).

Каждые 2–3 часа проветривать помещение.

«Правильно настроенный, своевременно обслуживаемый и разумно используемый кондиционер защищает от перегрева, улучшает сон и помогает иммунитету», — резюмировал Абакумов.

Ранее сообщалось о том, что врач Миропольская посоветовала при сильном холоде надевать головной убор.