Терапевт Рябков объяснил опасность сухого воздуха для респираторных заболеваний

Сухой воздух может раздражать слизистые оболочки носа и горла, ухудшать симптомы респираторных заболеваний вроде астмы. По словам врача-терапевта Андрея Рябкова, оптимальный уровень влажности сокращает распространение вирусов и бактерий в воздухе. Об этом сообщает Life.ru.