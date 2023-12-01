Терапевт Рябков объяснил опасность сухого воздуха для респираторных заболеваний
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Сухой воздух может раздражать слизистые оболочки носа и горла, ухудшать симптомы респираторных заболеваний вроде астмы. По словам врача-терапевта Андрея Рябкова, оптимальный уровень влажности сокращает распространение вирусов и бактерий в воздухе. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что сухой воздух способен вызвать шелушение кожи человека.
По мнению медика, оптимальная влажность улучшает качество сна и создает комфортный микроклимат.