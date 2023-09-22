Терапевт Рябков перечислил способы борьбы с осенней усталостью

Осенняя усталость может быть связана с факторами внешней среды и появлением или обострением отдельных заболеваний. Врач-терапевт Андрей Рябков объяснил причины хронической усталости и перечислил методы борьбы с ней. Об этом сообщают « Известия ».

По его словам, холод и сокращение числа солнечных дней приводят к нахождению большего объема времени в помещениях, что способствует гиподинамии, перегрузке нервной системы, дневной сонливости и нарушению структуры ночного сна.

Медик добавил, что для борьбы с таким состоянием следует совершать физические упражнения, проводить время на свежем воздухе, соблюдать режим дня. При отсутствии изменений в лучшую сторону следует обратиться к врачу.

По его мнению, некоторую пользу может принести сбалансированное питание с достаточным объемом витаминов и микроэлементов.