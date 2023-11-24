Терапевт Рябков рекомендует заболевшему гриппом изолироваться в отдельной комнате

По словам врача-терапевта Андрея Рябкова, одним из лучших способов защититься от сезонного гриппа будет своевременная вакцинация, поскольку состав препаратов ежегодно корректируют из-за появления новых штаммов. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что современные вакцины против гриппа хорошо переносятся и эффективно защищают организм.

По мнению медика, также уменьшению темпов распространения вирусов способствует массовая вакцинация, в итоге которой снижается и общая заболеваемость.

Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя игнорировать лечение и ждать, когда заболевание пройдет сама собой.