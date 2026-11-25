Снегопад в Петрозаводске привел к сбоям в энергоснабжении, а следом — и к перебоям с отоплением. Как проинформировали в «РКС — Петрозаводск», во вторник, 24 ноября, из-за отключения электроэнергии подача тепла временно прекратилась сразу в четырех районах карельской столицы, сообщил karelinform.ru.

По данным издания, связь здесь прямая: без электричества не работают насосные станции и котельные, которые обеспечивают циркуляцию теплоносителя — горячей воды, поступающей в трубы и радиаторы. Поэтому вслед за светом у жителей пропало и тепло.

По информации издания, ближе к вечеру подачу начали восстанавливать. В двух районах специалисты запустили насосные станции, на Ключевой заработала котельная. На Кукковке специалисты заполняли систему: теплоноситель постепенно подавали в трубы, чтобы вернуть циркуляцию. Изначально теплоснабжение там планировали восстановить к 23:00–23:30.

Позже в компании уточнили: все ее объекты были запущены в 00:55 среды, 25 ноября. Тем, у кого отопление в доме так и не появилось, рекомендуют обратиться в управляющую организацию — она отвечает за подачу тепла внутри дома.

Ранее сообщалось, что дорожные службы в Московской области перевели в усиленный режим из-за снегопада.