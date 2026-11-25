В Подмосковье 12 резидентов индустриальных парков нового формата приступили к строительству. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На наших новых индустриальных площадках мы реализовали механизм упрощенной выдачи разрешений на строительство. Документ можно получить всего за пять дней. Этим инструментом уже пользуются резиденты наших площадок — всего разрешения получили 24 компании. Суммарно эти инвесторы планируют вложить в свои проекты порядка 74 млрд рублей. На сегодняшний день 12 компаний уже вышли на стройку», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, на площадках индустриальных парков «Ключ» в Дмитрове, «Союз» в Жуковском и «Титан» в Ленинском уже строятся частными инвесторами большие форматы «лайт индастриал». Первые объекты начнут вводить уже с конца 2026 года.

Зиновьева также напомнила, что в августе в области уже была открыта первая очередь индустриального парка в формате «все включено». Это «Титан» в Ленинском округе. До конца этого года также будут запущены первые очереди индустриальных парков «Ключ» и «Союз». Еще два парка — «Вектор» в Сергиево-Посадском и «Импульс» в Раменском — начнут запускать в следующем году.

Запуск пяти новых индустриальных парков в Подмосковье позволит привлечь 200 млрд рублей частных инвестиций и создать более 30 тыс. рабочих мест.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.