Сергиево-Посадская городская прокуратура провела проверку по обращению 89-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны об отказе пенсионного фонда в предоставлении мер социальной поддержки и помогла восстановить ее права. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, женщину не включили в реестр получателей выплаты в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим прокуратура предъявила в суд административное исковое заявление о признании права вдовы ветерана на получение мер поддержки, требования были удовлетворены.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.