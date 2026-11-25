Канадский новичок «Сибири» Эвандер Кэйн прилетел в Новосибирск. В четыре часа утра болельщики встретили скандального хоккеиста в аэропорту. Пресс-служба «Сибири» опубликовала видео встречи нападающего.

«Сибирь» подписала контракт с 35-летним Эвандером Кэйном до конца сезона. В Новосибирске Кэйн заработает 50 млн руб. Еще он может получить 10 млн руб. в качестве бонуса за 30+ очков.

В НХЛ Кэйн выступал за «Атланту», «Виннипег», «Баффало», «Сан-Хосе», «Эдмонтон» и «Ванкувер». Нападающий провел 1001 матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 648 (339+309) очков.

Эвандер Кэйн известен не только своими игровыми достоинствами, но и многочисленными скандалами: хоккеист конфликтовал с тренерами и партнерами, прогуливал тренировки, играл на тотализаторе, обвинялся в сексуальном насилии и терял все свои деньги.