Поликлиники Красногорска получили шесть новых электрокардиографов. Аппараты закупили по Народной программе партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Как сообщается, техника уже пошла в дело — врачи обследуют пациентов, включая выездные визиты к жителям на дом. Прибор весит немного, поэтому кардиограмму можно снять не только в кабинете, но и на месте.

Качество новой техники проверили в поликлинике №3 в Павшинской пойме. Сюда заглянул депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Феоктистов: он пообщался с медиками и пациентами и осмотрел, как аппараты работают в реальной практике.

«Аппараты новые, современные. Жители очень довольны», — отметил депутат.

Визит совпал с профессиональным праздником — Днем педиатра. Заведующую детским отделением Людмилу Перову поздравили, пожелали здоровья и неиссякаемой энергии.

Всего в поликлиники Красногорска поставили шесть аппаратов. По данным облздрава, аппарат дает точную запись ритма сердца за считанные минуты и автоматически распознает опасные нарушения, что ускоряет постановку диагноза и снижает риск пропустить острые состояния.