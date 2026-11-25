В городском округе Реутов проводится прививочная кампания против гриппа, в этом сезоне для детей доступны вакцины, предназначенные для защиты от актуальных штаммов вируса гриппа сезона 2026–2027 годов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Детям необходимо обязательно прививаться. Даже если привитый человек все же заболевает, болезнь, как правило, протекает легче и с меньшей вероятностью приведет к госпитализации. Перед прививкой ребенок обязательно проходит осмотр врача-педиатра. Мы рекомендуем родителям не откладывать вакцинацию от гриппа и позаботиться о защите здоровья детей», — отметили врачи.

Врачи Реутовской клинической больницы подчеркнули, что вакцинация остается одним из наиболее эффективных способов профилактики гриппа и его осложнений. Прививку можно сделать в детской поликлинике (Садовый проезд, 7) и в детском отделении городской поликлиники № 2 на Юбилейном проспекте, 17.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.