Терапевт Савельева рассказала о последствиях бесконтрольного приема витаминов
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По данным результатов опроса, более 90% жителей нашей страны принимают витамины, назначая их себе самостоятельно. По словам врача-терапевта Олеси Савельевой, далеко не все витаминные комплексы так безобидны, как принято считать. Об этом сообщает Life.ru.
Она добавила, что прежде всего опасна передозировка жирорастворимых добавок, это касается витаминов A, D, E. Так, в первом случае может произойти поражение печени, во втором – могут возникнуть тревожность и повышение давления, а в третьем – повышается уровень холестерина в крови.
По мнению медика, самостоятельное назначение витаминов может оказаться бесполезным. Так, витамин В1 в комплексе с В2 и В3бесполезен, поскольку они не дадут ему усвоиться. Кроме того, нельзя совмещать прием препаратов железа с кальцием и магнием.