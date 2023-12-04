Терапевт Савельева рассказала о последствиях бесконтрольного приема витаминов

По данным результатов опроса, более 90% жителей нашей страны принимают витамины, назначая их себе самостоятельно. По словам врача-терапевта Олеси Савельевой, далеко не все витаминные комплексы так безобидны, как принято считать. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что прежде всего опасна передозировка жирорастворимых добавок, это касается витаминов A, D, E. Так, в первом случае может произойти поражение печени, во втором – могут возникнуть тревожность и повышение давления, а в третьем – повышается уровень холестерина в крови.

По мнению медика, самостоятельное назначение витаминов может оказаться бесполезным. Так, витамин В1 в комплексе с В2 и В3бесполезен, поскольку они не дадут ему усвоиться. Кроме того, нельзя совмещать прием препаратов железа с кальцием и магнием.