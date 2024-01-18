Терапевт Шмелева назвала порядок действий при сведений мышц в проруби
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
По словам врача-терапевта Яны Шмелевой, если во время крещенского купания сведет икроножную мышцу, следует принять согнутое положение и потянуть двумя руками стопу «пострадавшей» конечности на себя к животу и груди. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что перед погружением в ледяную воду нужно задержать дыхание.
По мнению медика, за пару часов до окунания следует плотно поесть, поскольку нельзя погружаться в ледяную воду на голодный желудок.