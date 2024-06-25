Терапевт Шмелева назвала заболевания, о которых свидетельствует резкий запах пота

В нижней палате парламента предложили приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству, так как это доставляет дискомфорт окружающим. По словам врача-терапевта Яны Шмелевой, подобная мера будет не совсем корректной, поскольку причиной плохого запаха, исходящего от человека, может стать не только банальное несоблюдение гигиены, а также и наличие некоторых заболеваний. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Она добавила, что неприятный запах, исходящий от человека, нередко связывают с потоотделением. Тем не менее сам по себе пот аромата не имеет, а он возникает из-за жизнедеятельности бактерий, обитающих на поверхности кожи. К обильному потоотделению также может привести длительное нервное напряжение, стресс и эмоциональная нестабильность, просто повышенная температура воздуха.

По мнению медика, при этом потоотделение является жизненно-важной функцией организма, позволяющей ему не перегреваться и выводить продукты метаболизма и токсичные вещества.

Она уточнила, что на запах пота может оказывать влияние сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, заболевания почек, синдром поликистозных яичников, дефицит витамина D и прочие заболевания. Из-за чего приравнивать неприятный запах от человека к хулиганству будет несправедливым по отношению к людям с упомянутыми заболеваниями.