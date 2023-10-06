Терапевт Симбирцева назвала способы обезопасить детей от заболеваний во время отопительного сезона

С началом учебного года и отопительного сезона у школьников увеличивается риск заражения вирусами. Врач-терапевт Анна Симбирцева рассказала, какие недуги подстерегают детей и как их обезопасить от заболеваемости. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что отопление в помещении «сушит» воздух, что создает более благоприятную среду для размножения вирусов.

По мнению медика, влажность воздуха ниже 40% может способствовать появлению сухости слизистых оболочек, прежде всего носа, из-за чего происходит снижение иммунитета.

Она подчеркнула, что для профилактики следует проветривать помещение, чаще мыть руки с мылом, правильно питаться, иметь в рационе витамины в виде овощей и фруктов, выполнять физические упражнения.