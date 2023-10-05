Терапевт Сокол назвала методы защиты от обострения простуды на губах

По словам врача-терапевта Анны Сокол, лабиальный герпес, или простуда на губах, является заболеванием, которое вызвано вирусом простого герпеса, попавшего в организм человека и оставшегося там пожизненно. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что не менее 90% населения земли являются обладателями данного вируса, однако клинически он проявляется лишь у 5% людей.

По мнению медика, факторами обострения являются ОРЗ, стресс, чрезмерное употребление алкоголя, отравление, менструации и беременность.

Она уточнила, что для защиты от обострений данного вируса следует нормализовать работу кишечника, соблюдать протоколы питания, которые можно получить у лечащего врача, состоящие прежде всего из восполнения дефицита витаминов и микроэлементов.

Сокол отметила, что также важно восполнить уровень витаминов D, A и B. Важен прием аминокислоты L-Lisine, снижающей частоты рецидивов герпеса. Также предотвратить обострение герпеса поможет селен.