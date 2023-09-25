Терапевт Сокол перечислила лучшие средства для профилактики ОРЗ

В осенний сезон весьма востребованы различные средства для профилактики простуды, включая капельницы. По словам врача-терапевта Анны Сокол, без соблюдения правил здорового образа жизни капельницы неэффективны, а также нанесут удар по финансам. Об этом сообщает Life.ru .

Она подчеркнула, что прежде всего для профилактики простуд следует высыпаться, полноценно питаться, делать зарядку и стараться больше гулять, а также проветривать рабочее помещение и комнату перед сном.

По мнению медика, также нужно принимать витамины D и С и цинк.

Она добавила, что можно сделать капельницы из аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, препаратов ацетилцистеина, глутатиона, магния.

Врач подчеркнула, что данные меры подходят только при легком течении заболевания, но в любом случае следует обратиться к врачу.