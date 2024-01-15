Терапевт Тен назвала болезнь, говорящую о серьезных проблемах с иммунитетом

По словам врача-терапевта Заремы Тен, на серьезные проблемы с иммунной системой может указывать кандидоз, известный больше как молочница. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что выявить наличие этого заболевания можно по характерному налету на языке, напоминающему творожистый вид.

По мнению медика, молочница может развиться после лечения острого инфекционного заболевания, поскольку антибактериальная терапия приводит к гибели хорошей микрофлоры.