Терапевт Тен назвала категории людей, которым противопоказано употреблять шоколад

По словам врача-терапевта Заремы Тен, детям до трех лет, кормящим мамам и людям с нарушением углеводного обмена необходимо отказаться от употребления шоколада. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что следует избегать данного лакомства и людям, которые страдают гипертонией, поскольку в нем высокое содержание сахара и кофеина, которые могут нанести вред их здоровью.

По мнению медика, не стоит употреблять шоколад аллергикам, страдающим непереносимостью содержащихся в нем ингредиентов. А для тех, кто страдает подагрой, шоколад опасен в силу высокого содержания пуринов.

Ранее врач также заявляла, что людям, имеющим диабет, следует употреблять в пищу лишь горький шоколад с высоким содержанием какао — от 85%, однако тоже в ограниченных объемах.