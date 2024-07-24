Терапевт Тен озвучила причины неожиданного облысения у мужчин

По словам врача-терапевта Заремы Тен, причинами облысения у мужчин могут быть гормональные изменения, инфекции, интоксикации, погрешности в питании. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что среди заболеваний следует отметить проблемы с зубами, миндалинами и желчевыводящими путями, а также наличие диет и несбалансированных приемов пищи, вредные привычки.

По мнению медика, истинную причину выпадения волос лучше определять во время медобследования. Стоит помнить о том, что негативное влияние на организм оказывает и коронавирусная инфекция.

Она отметила, что в иных случаях люди просто сталкиваются с диффузным поредением, когда заметных очагов не наблюдается, однако у кого-то это тоже вызывает неприятные ощущения.

