Терапевт Тен пояснила опасность самостоятельного приема обезболивающих препаратов

По словам врача-терапевта Заремы Тен, бесконтрольный прием обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов может быть опасен для детей и пожилых людей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что эти препараты раздражают слизистую желудка, что может привести к гастриту или язве.

По мнению медика, обезболивающие препараты вроде аспирина, ибупрофена и парацетамола, нередко принимаемые при ОРВИ для облегчения головной и мышечных болей, не борются с инфекцией. Их бесконтрольное применение может привести к неприятным последствиям.

Она пояснила, что длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов без назначения врача может ухудшить функцию почек, и без этого испытывающих повышенную нагрузку из-за вирусных инфекций. Таким образом, людям с нарушениями работы почек или склонностью к задержке жидкости особенно необходимо избегать частого приема обезболивающих без контроля врача.

Ранее врач Егорова предостерегла россиян от покупки нашумевших таблеток для похудения.