Врач Егорова предостерегла россиян от покупки нашумевших таблеток для похудения

В России выросли продажи аналогов препарата «Оземпик»*, который положен диабетикам для снижения аппетита и веса. Врач Наталья Егорова в беседе с RuNews24.ru объяснила, чем опасны подобные средства.

Большинство препаратов для похудения или дающих такой эффект средств содержат семаглутид: это вещество может давать «побочки». Среди них тошнота, диарея, рвота и нарушение работы ЖКТ в целом. Причем негативная реакция может проявиться не сразу. По словам врача общей практики Егоровой, более серьезным ударом для организма на фоне приема таблеток станет сбой метаболических процессов и гормонального фона. За этим последуют проблемы с щитовидной железой, дефицит питательных веществ, ухудшение мышечной массы, истощение и так далее.

«Длительное применение может привести к зависимости, а также вызвать проблемы с пищеварением, гипогликемию и сердечно-сосудистые осложнения. Также есть риск того, что при прекращении приема препаратов потерянный вес вернется, что создаст дополнительное психологическое давление на пациента», – отметила врач.

Егорова советовала не искать волшебных таблеток для похудения, а настроиться на введение полезных привычек в свою жизнь. Это не только приведет к желаемому результату, но и улучшит качество жизни.

Ранее сообщалось, что фармэксперт Беспалов рассказал, чем так опасен «Оземпик» и его отечественные аналоги.