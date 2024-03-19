Терапевт Терехова обозначила сигнализирующий о наличии смертельного заболевания ночной симптом
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В современном мире с растущим темпом жизни забота о своем здоровье зачастую отходит на второй план. По словам врача-терапевта Татьяны Тереховой, конкретные сигналы, подаваемые нам нашим телом, не должны оставаться без внимания, прежде всего это кашель. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что сам по себе он не является заболеванием, а всего лишь симптом, который указывает на имеющиеся патологические процессы в организме.
По мнению медика, одним из популярных явлений является усиление кашля в ночное время. Помимо ОРВИ и степени влажности в помещений, он также может быть и индикатором некоторых серьезных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ, аллергии и бронхиальной астмы, злокачественных новообразований.
Она подчеркнула, что при наличии регулярного и усиливающегося в ночное время кашля важно немедленно обратиться к врачу.