Терапевт Терехова обозначила сигнализирующий о наличии смертельного заболевания ночной симптом

В современном мире с растущим темпом жизни забота о своем здоровье зачастую отходит на второй план. По словам врача-терапевта Татьяны Тереховой, конкретные сигналы, подаваемые нам нашим телом, не должны оставаться без внимания, прежде всего это кашель. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что сам по себе он не является заболеванием, а всего лишь симптом, который указывает на имеющиеся патологические процессы в организме.

По мнению медика, одним из популярных явлений является усиление кашля в ночное время. Помимо ОРВИ и степени влажности в помещений, он также может быть и индикатором некоторых серьезных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний ЖКТ, аллергии и бронхиальной астмы, злокачественных новообразований.

Она подчеркнула, что при наличии регулярного и усиливающегося в ночное время кашля важно немедленно обратиться к врачу.