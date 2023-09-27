Терапевт Тимощенко перечислила способы побороть головную боль без лекарств
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По словам врача-терапевта Анастасии Тимощенко, головную боль можно побороть без лекарственных препаратов при условии обеспечения притока свежего воздуха, холодного компресса на лбу или мягких поглаживающих движений от висков к затылку. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она также рекомендует ограничить раздражающие сигналы.
По мнению медика, желательно выпить воды или теплого травяного чая с мятой, ромашкой или чабрецом.