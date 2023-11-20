Терапевт Тимощенко пояснила опасность жестяных банок с напитками

Напитки в жестяных банках являются весьма удобным вариантом. Тем не менее данная упаковка может таить и ряд опасностей, прежде всего содержать бактерии и вещество бисфенол А. По словам врача-терапевта Анастасии Тимощенко, в процессе хранения банки могут загрязняться, включая и вирусы, которые приносят живущие на складах грызуны. Об этом сообщает Life.ru .

Она добавила, что проведенные исследования доказали, что наличие у данных банок бактериального обсеменения, которые могут послужить причиной развития опасных инфекций.

По мнению медика, содержащийся в составе банок бисфенол А может утекать из них в напиток и способствовать повышению артериального давления. При этом опасность алюминия преувеличена, минимальное попадание в напиток этого элемента не наносит вреда здоровью.

Она отметила, что во избежание вышеперечисленных проблем стоит переливать напитки в стаканы, использовать трубочки либо протирать банки антисептическим раствором.