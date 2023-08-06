Терапевт Тюляева назвала объем необходимой воды в жару

В жару усиливается потоотделение, вследствие чего организм теряет большой объем жидкости. Для избежания обезвоживания необходимо пить достаточное количество воды, однако резкое увеличение объема потребляемой жидкости может стать причиной отеков. Врач-терапевт Елена Тюляева объяснила, какой объем жидкости можно пить в жару без вреда для здоровья. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, рассчитывать объем необходимо следующим образом: 30 мл воды на килограмм веса человека. Однако при жаркой погоде норму следует увеличить до 35-40 мл воды на килограмм веса.

Медик пояснила, что утро также следует начинать со 150 мл воды, поскольку это позволяет ускорить метаболизм и снизить риск нагрузки на сердце в течение всего дня. При это на ночь стоит отказаться от приема жидкости.